موريتانيا تدعو لتعميق الشراكة مع الساحل الأفريقي

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دعا وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الدول المانحة ومنظمات إقليمية ودولية إلى تنويع وتعميق الشراكة مع دول الساحل، ودعم الجهود في تحقيق الأمن.

وقال الوزير خلال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا تيكاد الذي ينعقد بتونس، إن الظروف الدولية التي ينعقد فيها هذا المؤتمر "بالغة الخطورة يطبعها توسع مخيف في بؤر التوتر والنزاعات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية وانتشار متنام للتطرف والإرهاب".

واعتبر الوزير أن الأمن لم يعد منحصرا في الدفاع عن الحوزة الترابية، بل أصبح يمتد ليشمل صون اللحمة الاجتماعية وأمن الأفراد والمجموعات في وجه التطرف.

وأضاف أنه لم يعد، بحكم عمق الترابط والتأثير المتبادل بين مختلف الدول، بإمكان أية دولة أن تدير أمنها بمعزل عن الدول الأخرى؛ فلن يتحقق السلام الدائم إلا في ظل الأمن للجميع.

وأشار ولد مرزوك إلى أن أفريقيا تعد من أكثر مناطق العالم تضررا بانعكاسات مخاطر الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مجموعة الساحل الخمس رغم ما تواجهه اليوم من مشاكل، فإنها تمثل إطارا فعالا لمواجهة العنف والإرهاب في فضاء الساحل.