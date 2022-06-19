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أقدم عاطل على قتل زوجته الحامل في شهرها التاسع بقرية العروبة التابعة لمدينة كوم أمبو بأسوان.

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو، قد تلقى إخطارا من نقطة المستشفى بوصول ربة منزل تدعى " أ. ح"، ٢٠ سنة، جثة هامدة بالإضافة إلى وفاة جنينها.

وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة النقيب سامي القصبي والنقبين أحمد حسين ومحمد عماد إلى المستشفى، وبالفحص والتحري تبين أن الزوج ويدعى "ع. ا"، ٢٢ سنة أقدم على قتلها رغم أنها حامل في شهرها التاسع وإلقاء جثتها أمام منزل أسرتها.

وكشفت التحريات، أن الزوج والزوجة كلنا دائما في خلافات عائلية.

وألقت مباحث المركز، القبض على الزوج المتهم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الزوجة والجنين.