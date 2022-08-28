بابا الفاتيكان يدعو إلى تضامن المجتمع الدولي مع باكستان في مواجهة الفيضانات

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التضامن مع باكستان التي تتعرض لفيضانات عارمة أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وسلط البابا -بحسب ما نقله موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري- الضوء على محنة عشرات الآلاف من الأشخاص في باكستان ممن أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد، واصفًا الوضع بأنه "كارثة قاسية".

وقال البابا فرانسيس، أمام المصلين في ساحة بازيليك القديسة مريم في مدينة كوليماجيو الإيطالية حيث يتواجد في زيارة رعوية، "أود أن أؤكد قربي لشعب باكستان، الذي ضربه فيضان ذو أبعاد كارثية.. إنني أصلي من أجل الضحايا الكثر والجرحى والمُهجرين من منازلهم، ومن أجل أن يكون التضامن الدولي سريعًا وسخيًا"، مضيفا: "كما أصلى من أجل شعب أوكرانيا، ومن أجل جميع الذين يعانون من الحرب".

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن 1033 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 1527 آخرين منذ يونيو نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، كما أجبر الدمار الناجم عن الفيضانات عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم في شمال البلاد.

وقال الوزير المعني بتغير المناخ في باكستان "إن الأمطار الموسمية والفيضانات التي بلغت مستويات قياسية في البلاد أثرت على أكثر من 30 مليون شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية"، ووصف الوضع بأنه "كارثة إنسانية ناجمة عن تغير المناخ".