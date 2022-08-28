قال المستشار الأسبق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الدكتور وليد فارس، إن جاريد كوشنر، عمل مستشارًا لـ«ترامب» منذ بداية جملته الرئاسية في عام 2016، وخلال الفترة الرئاسية الممتدة اعتبارًا من 2017 وحتى 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «كوشنر» لم يكن نائبًا او عضو كونجرس أو سيناتور قبل أن يعمل مستشارا للرئيس الأمريكي، قائلًا إن «مذكرات كوشنر التي صدرت بعنوان breaking History لا تذهب بعيدا في الوقت».

وأوضح أن مذكرات «كوشنر» تعبر عما شاهده «كوشنر» خلال فترة رئاسة ترامب، والاجتماعات التي عقدها مع مسؤولي المشروعات التي تحدث عنها، مؤكدًا أن تلك المشروعات كانت موجودة قبل تولي «ترامب» رئاسة البلاد.

وأشار إلى أن علاقة الولايات المتحدة مع مصر ودورها في السلام بدأ مع اجتماع «كامب ديفيد»، وكذلك اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط والموقف الإسرائيلي في تلك المباحثات، والذي بدأ منذ 25 عامًا، متابعًا: «كل ما تكلم عنه كوشنر يعكس ما كان هو فيه، لكن تلك الملفات لم تخلق في عهده».

وكان جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد نشر مذكرات بعنوان «breaking History».