12 طبيبا وطبيبة من 4 جامعات ينفذون بروتوكول التعاون الطبي في مستشفى العريش العام

استأنف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات "القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة" تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي بمستشفى العريش العام، حيث وصلت إلى المستشفى دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربع؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء - في بيان صحفي مساء أمس السبت، أن الدفعة الجديدة تضم 12 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الطبية.

ومن جانبه، أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

وأضاف أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

يُذكر أنه سبق وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد المركزي؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.