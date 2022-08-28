تعرف على موعد مباراة الأهلي في ختام الدوري

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مباراة أخيرة يخوضها الأهلي في بطولة الدوري العام، أمام فريق سيراميكا كليوباترا، بالجولة الأخيرة من منافسات مشوار المسابقة.

وتقام المباراة بين الفريقين عصر يوم الثلاثاء المقبل بالساعة الرابعة والنصف، على ستاد السلام.

وخسر الأهلي أمس السبت، 1-0، أمام طلائع الجيش، بالجولة قبل الأخيرة للدوري، وتأكد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري العام.

ويقود البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، مباراته الأخيرة مع الفريق، بعد أن تأكد بشكل رسمي رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الدوري.

وتشير التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استقر على هوية المدير الفني الجديد للفريق وتم الاتفاق معه على كافة بنود التعاقد.