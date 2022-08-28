تركيا تعلن توقيف مشتبه به في التحضير لحرق غابات أنطاليا

أعلنت السلطات التركية، إلقاء القبض على مشتبه به، في التحضير لحرق غابات ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.

جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية التركية.

وقالت الوزارة إنه تبين أن المشتبه به "أحمد ك" كان يقوم بممارسة الدعاية لصالح تنظيم حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أنها توصلت لهذه النتيجة إثر عملية مراقبة وتتبع قامت بها الفرق المختصة.

وذكر البيان أن المشتبه به كان يحاول الحصول على مادة حمض الكبريتيك لحرق الغابات بأوامر من التنظيم.

وأوضح البيان أن المشتبه به بعد أن جاء من ولاية قيصري إلى أنطاليا، اشترى حمض الكبريتيك واستلمها عبر البريد، وهو ما تم ضبطه بحوزته أثناء عملية توقيفه، بجانب خريطة للولاية.

وأسفرت التحقيقات عن اعترافه بتلقي تعليمات من قياديي بحزب العمال الكردستاني متواجد في سوريا، بحرق مناطق مختلفة من غابات أنطاليا، بحسب البيان.