تسجيل 259 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 259 إصابة جديدة محلية بمرض كوفيد-19، منها 70 في إقليم هينان.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1035 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم السبت، من بينهم 452 في التبت و 125 في هينان.

وقالت اللجنة إن 632 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 229 ألفا و 797 حالة.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.