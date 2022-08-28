تداول 9 آلاف طن بضائع و545 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن.

وأشار المركز - في بيان صحفي اليوم الأحد - إلى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و545 شاحنة و90 سيارة.. حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و316 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع و229 شاحنة و40 سيارة.

وذكر المركز، أنه غادر ميناء سفاجا السفينة أمل فيما استقبل الميناء السفينتين "الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس"، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "بريدج وسينا"، وغادرته السفينة "آيلة" وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 975 راكبا بموانيها.