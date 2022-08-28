المصري يوضح موقفه من اتخاذ مبادرات للصلح مع الأهلي

أوضح رجب عبد القادر، المرشح على منصب نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي في قائمة كامل أبو علي، الموقف من إجراء بعض المبادرات للصلح مع الأهلي، وإنهاء الأزمة التي اشتعلت بعد مجرزة بورسعيد في عام 2012.

وقال عبد القادر في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت اف ام: "كامل أبو علي رمز محترم ورجل دولة من الطراز الأول ورمز لبورسعيد ودوره أن يحافظ على حقوق النادي".

وأضاف: "دعونا لا نقلب في الجراح، هذه أمور مر عليها 10 سنوات، وأعتقد أن الأمر إلى زوال، وجمهور بورسعيد حريص على أن يكون الأمر إلى زوال".

وأتم رجب عبد القادر: "كامل أبو علي سيتخذ أكثر من مبادرة لإنهاء الأمر تمامًا، وأعتقد أن أبو علي قادر على اتخاذ مبادرات، فهو رمز محترم ولديه مصداقية كبيرة".