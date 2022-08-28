السيول والأمطار تدمّر 313 قرية في السودان

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أعلن أبو بكر عبد الله، وزير البنى التحتية رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة السودانية، أن السيول والأمطار تسببت في دمار 313 قرية بالكامل بالولاية.

ولفت الوزير إلى تضرر محليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى بالسيول والأمطار الى وصول أكثر من 3 مليار متر مكعب سيول مياه من هضبة المناقل وجبل موية، فيما تبلغ سعة الإستيعابية لمصارف الولاية 33 مليون متر مكعب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكشف الوزير عن دمار 313 قرية بالكامل منها 120 قرية بمحلية المناقل و90 قرية بجنوب الجزيرة و بقية القرى المتأثرة موزعة بين أم القرى والمحليات الأخرى.

ولفت إلى تأثر 14 ألف و500 أسرة بالسيول والامطار ووفاة 11 شخصا وإصابة 9 وغمر 90 ألف فدان زراعي بالمياه وإنهيار 15 مرفقا حكوميا بالمناقل و7 بجنوب الجزيرة و3 بمحلية أم القرى.

وأكد الوزير أن الكارثة أكبر من إمكانيات الولاية التي أطلقت نداء تداعت، واستجابت له القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والمنظمات الدولية والوطنية والخيرين والإعلاميين حيث وصلت الولاية 17 قافلة محملة بالمواد الغذائية والإيوائية والعلاجية .

وكشف عن تشكيل لجنة لإعادة إعمار القرى المتأثرة غير الآمنة وتحويلها لمناطق آمنة ومستقرة ومنتجة زراعيا وحيوانيا وصناعيا.