خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الأحد 28 أغسطس 2022
8:43 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
وزير الصحة: إعداد خطة لنقل خدمات المستشفيات الخاضعة للتطوير لأخرى بديلة
«محلية النواب» تناقش أزمة الحرائق فى الأسبوع الأول من أكتوبر
غدا.. وزارة التخطيط تشارك في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية
وزير الرياضة يكرم فتاة دليفري الإسكندرية ويهديها دراجة مجانية
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
روسيا تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا
تونس توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة تويوتا العالمية
بابا الفاتيكان يدعو إلى تضامن المجتمع الدولي مع باكستان في مواجهة الفيضانات
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
قاسم باشا ينتفض بعد بداية متعثرة بالفوز على هاتاي سبور بالدوري التركي
جيمناسيا لابلاتا يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع سارمينتو في الدوري الأرجنتيني
مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي
رأي
فن
هاني شاكر: حزين بسبب المشكلات في النادي الأهلي.. الزمالك مر بمحن كثير زيها
منتج فيلم «حدث في القاهرة» يتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد أحمد حاتم
هاني شاكر: حضور مهرجان القلعة يبشر أن القاعدة العريضة من الشعب بخير
نجوم في المصيف: زينة تظهر بملابس السباحة
مال وأعمال
أعمال
مواطن
بتخفيضات تصل لـ25%.. التموين: افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر المقبل
مدير الطرح لـ الشروق: تأجيل إجراءات قيد غزل المحلة للنصف الأول من 2023
عضو اتحاد الصناعات: الفترة المقبلة تشهد حلحلة بعد تغيير محافظ البنك المركزي
حوادث وقضايا
الإعدام شنقا لنجار قتل شخصا بسكين في شبرا الخيمة
خلاف على الميراث.. ضبط المتشاجرين بسلاح ناري في فيديو متداول على فيسبوك بالمنوفية
بالضرب والسب.. الأمن يضبط المتهمين بالتعدي على والدهما المسن بالفيوم
حبس أب لاتهامه بضرب ابنه حتى الموت في الشرقية
تليفزيون
سبتمبر المقبل.. اتحاد الإذاعات الإسلامية ينظم ملتقى حول التعايش السلمي