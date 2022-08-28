انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 37 ألفا و321

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 37 ألفا و321 سريرا يوم 27 أغسطس، مقارنة بـ 37 ألفا و811 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 2ر5%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة إشغال لأسرّة مرضى كوفيد-19 بنسبة 9ر8% تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 7ر8%.

سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3534 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 3269 سريرا.