أجرى 21 باحثًا من أكبر المؤسسات التعليمية الرائدة في الصين، دراسة لمعرفة مصدر فيروس كورونا، أو المصدر الحقيقي لفيروس SARS-CoV-2.

حبس الباحثون 17 ألف خفاش من الجنوب إلى الشمال بحثًا عن فيروس كورونا الذي قيل إنه موجود في الخفافيش، لكن النتيجة كانت مفاجئة، فخلص الباحثون إلى أن وجود فيروس SARS-CoV-2 نادر في الصين، مقترحين البحث عن مصدره في شبه جزيرة الهند الصينية، وهي خارج دولة الصين.

رفض بعض العلماء هذه الدراسة تشكيكًا في نتائجها، من بينهم عالم الأحياء التطورية بجامعة سيدني، الدكتور إدوارد هولمز، الذي شارك في دراسة أجريت في شهر يونيو عام 2021، ووجدت 4 فيروسات مرتبطة بـSARS-CoV-2 في حديقة تتبع الأكاديمية الصينية للعلوم.

يقول هولمز، لموقع Science، إن نتائج هذه الدراسة الصينية محض هراء، مشيرًا إلى أن باحثيها يحتاجون لتفسير العديد من الأشياء، لأن النتائج متناقضة مع الدراسات الأخرى.

ورفضت الحكومة الصينية جميع الأبحاث التي أشارت إلى أن فيروس كورونا تم تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات ثم انتشر خارجه، على عكس ما يؤكده علماء على مدار العامين الماضيين، من أن الفيروس بدأ في الصين، وكان حاضنه "الخفافيش"، ثم انتقل إلى أجسام وسيطة، ثم إلى الإنسان في سوق ووهان للمأكولات بالصين.

كانت بكين منفتحة على هذه الفرضية، لكن مؤخرًا قال عدد لا يحصى من العلماء الصينيين إن فيروس SARS-CoV-2 وصل إلى الصين من الخارج، مرجحين أنه جاء عبر الأطعمة المجمدة الملوثة المستوردة من الخارج، أو عن طريق الأجانب المصابين بالفيروس.

فرضيات حول الفيروس

اقترح العلماء أيضًا أن يكون الفيروس تسرب لهم خلال الألعاب العسكرية التي أطلقت في ووهان أكتوبر 2019، أو ربما يكون تم إطلاقه من مختبر عسكري أمريكي يقع على بعد أكثر من 12 ألف كيلومتر من ووهان.

يقول عالم الفيروسات في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان، الدكتور جيسي بلوم، إن فكرة انتشار الوباء خارج الصين "عبثية"، مطالبًا بإجراء المزيد من الأبحاث داخل معهد ووهان لعلم الفيروسات لمعرفة حقيقة انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، يؤكد عالم الفيروسات بكلية الطب في اتحاد بكين، ومؤلف الدراسة التي توضح عدم وجود الفيروس في خفافيش الصين، الدكتور وو تشيكيانج، عدم وقوفه بجانب حكومة دولته، مشيرًا إلى أنه يقف بجانب بيانات دراسته، التي توضح أن فيروس SARS-CoV-2 جاء إلى ووهان من الخارج.

وردًا على ذلك، أوضح مجموعة من الباحثين الأمريكيين، رفض الحكومة الصينية مواصلة أبحاثهم عن الخفافيش، مشككين أن الصين تريد التحكم في العلم، لتأكيد رواية أن فيروس SARS-CoV-2 لم يبدأ من الصين، مشيرين إلى أن الأيام القادمة ستحسم مصدر انتشار الفيروس، فما زالت هذه القضية تحتاج إلى المزيد من الأبحاث.