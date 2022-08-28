مسؤول بحركة طالبان: طائرات أمريكية مسيرة دخلت أفغانستان عبر باكستان

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قال القائم بأعمال وزير الدفاع بحركة طالبان الأفغانية محمد يعقوب مجاهد اليوم الأحد إن طائرات أمريكية مسيرة دخلت أفغانستان عبر باكستان، وطالب إسلام أباد عدم السماح باستخدام مجالها الجوي ضد كابول.

وأضاف يعقوب أن وزارة الدفاع اتخذت دائما إجراءات جادة وحاسمة وعادلة ضد التهديدات الفعلية والمحتملة لسلامة أراضي أفغانستان وإن قواتها ملتزمة بمبادئ عدم التدخل وحسن الجوار والاحترام المتبادل، بحسب وكالة باجهوك للأنباء.

وأضاف: "لدينا ثمانية ألوية حدودية ولكل منها نحو ثلاثة آلاف جندي مسلح وندافع عن أرضنا تحت الظروف".