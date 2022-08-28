 مطار معيتيقة الليبي: حركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية - بوابة الشروق
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مطار معيتيقة الليبي: حركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية

مطار معيتيقة الليبي
مطار معيتيقة الليبي
طرابلس (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:24 ص

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا أن المطار مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية، وأن العمل جار على إعادة التشغيل بصورة طبيعية وفق جداول الرحلات المعتمدة ابتداءً من اليوم الأحد.

ووفق قناة "ليبيا الأحرار" اليوم، جاء ذلك عقب عودة الهدوء في كل محاور الاشتباكات في طرابلس ومحيطها منذ ساعات الصباح الأولى.

وألغت شركة الأجنحة الليبية للطيران، رحلاتها المقررة يوم السبت من وإلى مطار معيتيقة الدولي جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأشارت إلى أن الرحلات الملغية ستظل متوقفة خلال 24 ساعة.

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الأفريقية أن التشغيل طبيعي حسب الجدول المعتمد من مطار معيتيقة الدولي اليوم، ودعت المسافرين ممن لديهم حجوزات الحضور بالمطار قبل موعد الرحلة بـ3 ساعات.

في المقابل، أعلنت الخطوط الجوية التونسية إلغاء تشغيل الرحلات اليوم من وإلى مطار معيتيقة الدولي ومطار قرطاج الدولي، بسبب ما سمته "سوء الأوضاع الأمنية التي تمر بها العاصمة طرابلس".

وتسببت اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، في مقتل 23 شخصا وإصابة 140 آخرين.


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