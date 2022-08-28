 فادية عبدالغني: قبلات الأفلام الحالية شيئ مستفز.. لكن زمان كان عادي - بوابة الشروق
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فادية عبدالغني: قبلات الأفلام الحالية شيئ مستفز.. لكن زمان كان عادي

حسام جودة
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 6:41 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 6:41 م

علقت الفنانة الكبيرة فادية عبدالغني على مصطلح "السينما النظيفة وغير النظيفة"، قائلة إن الفن ليس مقيدا بهذه الكلمات حيث إنه مرآة المجتمع، "لكن هذه الأيام أصبح وجود قبلات في الأفلام شيء غير مقبول ومستفز ويقدم بشكل غير متناسق مع العمل الفني".

وأضافت، لـ"الشروق": "أيام زمن الفن الجميل، كانت تظهر الفنانات بملابس عارية لكن غير خادشة للحياء، وكان أيضا يوجد قبلات في الأفلام، وكان ذلك شيء عادي بالنسبة للجمهور في هذا الوقت، ومع مرور الزمن أصبحت السوشيال ميديا تسلط الضوء على ذلك بشكل كبير، والمجتمع أصبح رافضا لهذه النوعية من الأعمال، وأصبحت أيضا تُقدم بشكل غير مقبول".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فادية عبدالغني مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، ومحمد التاجي، ومحمد الشرنوبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وتم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

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