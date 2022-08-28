 إغلاق 10 ورش و14 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق وترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلة - بوابة الشروق
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إغلاق 10 ورش و14 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق وترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلة

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 5:58 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 5:58 ص

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش.
وقال الجرواني - في بيان اليوم - إنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.. مضيفا أنه تم الليلة غلق 10 ورش و14 محلا تجاريا ومركز تسوق تجاري لمخالفة مواعيد الغلق، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 8 محلات تجارية؛ لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

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