بولندا تسجل 3929 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

سجلت بولندا 3929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و166 ألفا و596، وتستقر الوفيات عند 117 ألفا و30 حالة.



أظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 56 مليونا و91 ألفا و708 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.