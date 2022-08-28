تونس والجزائر تبحثان سبل تطوير التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري

بحثت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي مع نظيرها الجزائري كمال رزيق، اليوم الأحد، سبل دفع وتطوير التعاون بين البلدين، في المجالين الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك خلال لقائهما، بمناسبة انعقاد القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، الذي استضافته تونس على مدى يومين.

وأشاد الوزيران، خلال اللقاء، بعراقة ومتانة العلاقات التونسية الجزائرية، وأكدا ضرورة دفع التعاون على جميع الأصعدة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري على أساس المنفعة المشتركة للبلدين إضافة إلى العمل على تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات واستشراف آفاق جديدة للتعاون ترقى لمستوى مرحلة الشراكة الاستراتيجية المندمجة والمتضامنة.