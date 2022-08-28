مصرع 6 هولنديين في حادثة دهس غير متعمدة

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون إثر دهس سائق شاحنة إسباني الجنسية مشاركين في حفل شواء بقرية زويدجده بمدينة "نيو بايرلاند" جنوبي هولندا جراء انحراف مركبته.



وأفاد موقع "آر تي إل نيوز" المحلي، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس شاحنة يقودها إسباني جنوبي البلاد إلى ستة قتلى وسبعة مصابين.



وأشار الموقع إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، ذاكرا أن "سائق الشاحنة البالغ من العمر 46 عاما لم يكن ثمل وأنه تم القبض عليه".



وفي التاسع عشر من يونيو الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأُصيب خمسة آخرون جراء حادث تصادم في قرية "هوجالن" شمالي البلاد وذلك وفقا لموقع "وجيسبكتور جورين" المحلي.