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طائرات تركية محملة بالمساعدات الإنسانية تصل باكستان

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:26 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:26 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، وصول طائرات تابعة لها، محملة بالمساعدات الإنسانية إلى باكستان المتضررة من الفيضانات.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "وصلت إلى باكستان، طائراتنا التي تحمل مساعدات إنسانية لإخواننا الباكستانيين الذين تضرروا في الفيضانات"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأعلنت باكستان فجر الجمعة "حالة طوارئ وطنية" جراء الفيضانات والأمطار الموسمية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية الأحد إن الوفيات الناجمة عن الأمطار والفيضانات التي بدأت منتصف حزيران/ يونيو الماضي بلغت 1033 شخصًا.

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