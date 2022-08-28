دويتشه بان الألمانية: تجربة تذكرة الـ 9 يورو الشهرية حققت نجاحا كبيرا

أعلنت رئيسة النقل الإقليمي في شركة دويتشه بان الألمانية للسكك الحديدية أن تجربة تذكرة الـ 9 يورو الشهرية حققت نجاحا كبيرا، وذلك مع انتهاء المخطط الأسبوع المقبل.



وقالت إيفلين بالا اليوم الأحد إن حوالي 26 مليون شخص اشتروا تذكرة شهريةا لأشهر حزيران/يونيو أو تموز/يوليو أو آب/أغسطس من خلال منافذ "دويتشه بان" وحدها، مضيفة أن "واحدا من كل خمسة من حاملي تذاكر الـ 9 يورو عاد إلى استخدام وسائل النقل العام".



وتابعت بالا أن عدد الركاب الذين سافروا عبر وسائل النقل العام خلال فترة الخطة التي استمرت ثلاثة أشهر زاد عما كان قبل تفشي الوباء.



ولا يزال من غير المعروف حتى الآن كم عدد التذاكر التي تم بيعها في جميع أنحاء البلاد ، على الرغم من أن اتحاد شركات النقل الألمانية يعتزم نشر أرقام شاملة يوم غد الاثنين.



يشار إلى أن الاتحاد أعلن أوائل الشهر الجاري أنه خلال الشهرين الأولين من الخطة، تم بيع تذاكر الـ9 يورو بحوالي 38 مليون يورو عبر جميع شركات النقل الألمانية علاوة على ما يقرب من 10 ملايين مسافر يحملون تذاكر موسمية بالفعل.