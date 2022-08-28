السعودية تحظر بيع المشروبات الغازية في المدارس

وضعت وزارة الصحة في السعودية، شروط خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال.



وقالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس.



وأضافت أن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.



وشددت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.



وأشارت إلى أن هذه المشروبات كثرت الدراسات حول أضرارها على الصحة.



وأوضحت أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.