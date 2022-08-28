 السعودية تحظر بيع المشروبات الغازية في المدارس - بوابة الشروق
الأحد 28 أغسطس 2022 5:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

السعودية تحظر بيع المشروبات الغازية في المدارس

وكالات
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 4:33 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 4:33 م
وضعت وزارة الصحة في السعودية، شروط خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس.

وأضافت أن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.

وشددت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.

وأشارت إلى أن هذه المشروبات كثرت الدراسات حول أضرارها على الصحة.

وأوضحت أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك