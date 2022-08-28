تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلستها اليوم الأحد، للنطق بالحكم على سيدة العمرانية وعشيقها، وذلك بعد إحالة أوراقهما لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، بتهمة القتل والتخلص من زوج المتهمة الأولى، وزوجة المتهم الثانى.

وأدلت المتهمة بقتل زوجها وزوجة عشيقها، إنها والمجني عليها تربطهما علاقة صداقة شملت زوجيهما، وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها، عامل مقيم بدائرة قسم العمرانية، واتفقا على التخلص من زوجيهما ليتزوجان، وفي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار "أقراص لحفظ الغلال"، وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها يعمل شيف، 57 عام، في مشروب، أدى إلى وفاته، واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.

وأضافت المتهمة في أقوالها أنها طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما ونظرًا لمماطلته لها، فعقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته، فاستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها، بزعم تنظيفها، وما أن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام "حجر" أعدته مسبقا، حتى فارقت الحياة.

ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة تاكسي فى نقلها لمكان العثور، وتركت الجثة بالمكان وانصرفت، فتم ضبط زوج المجني عليها، وبمواجهته اعترف بالجريمة.