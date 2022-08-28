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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وإسرائيل تتوصلان لاتفاق للشراكة في الأمن الإلكتروني

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:29 ص

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاقية ثنائية مع وزارة المالية الإسرائيلية لدعم الشراكة بين البلدين في مجال الأمن الإلكتروني.

وتأتي هذه الاتفاقية حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم، في أعقاب زيارة والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكية لإسرائيل في الخريف الماضي، حيث تم خلالها وضع الأساس لشراكة ثنائية بهدف حماية القطاع المالي من الهجمات الإلكترونية، وأن أدييمو أنشأ كذلك وحدة عمل ثنائية مع إسرائيل لمكافحة تهديدات الفدية الموجهة للمؤسسات المالية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الدولتين تعهدتا، بموجب هذه الاتفاقية بمشاركة المعلومات ذات الصلة، بتلك التهديدات وتدريب أطقم العمل في الأمن الإلكتروني وتنفيذ تدريبات ذات صلة عابرة للحدود.


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