إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية شمالي تونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إحباط سبع عمليات هجرة غير شرعية في شمال البلاد.



ونقل موقع إذاعة "شمس إف إم" عن مصدر أمني أن وحدات الحرس البحري بولاية بنزرت أحبطت 7 عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل الولاية في شمال البلاد واعتقلت 85 شخصا.وقالت إن وحدات الحرس البحري احتجزت عددا من مراكب الصيد و6 محركات وكميات من البنزين المستغلة في محاولات اجتياز الحدود البحرية باتجاه دولة أوروبية.



وكان المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أعلن يوم الخميس إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.



وذكر أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.



وخلال العام الماضي، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم عشرة آلاف و371 أجنبيا اغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.