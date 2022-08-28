زيلينسكي يشيد بالقوات الجوية الأوكرانية

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدور القوات الجوية لبلاده في الحرب ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو اليوم السبت في كييف: "كانت روسيا تأمل في تدمير قواتنا الجوية في الساعات الأولى من الغزو الكبير، وبالطبع كان هذا هدفا مجنونا تماما للعدو – مثل العديد من الأهداف الأخرى أيضا".

أضاف زيلينسكي أن الطيارين الأوكرانيين على الدرجة الأولى من التفوق، وقد أشادت الدول الأخرى بقدراتهم.

كان رئيس الدولة قد هنأ في وقت سابق أعضاء السلاح بـ "يوم القوات الجوية" وقال: "الغزاة سيتلاشون كما يتلاشى الندى في الشمس، ودفاعنا هو الشمس.. وستبقى."

وأكد الرئيس الأوكراني مرة أخرى أن النضال من أجل الحرية واستقلال البلاد لا يمكن أن ينجح إلا إذا عملنا معا.

وذكر زيلينسكي قائلا: "إنه جهد قائم على التعاون، وهي نتيجة لا تتحقق إلا بقوة جميع من يقدرون الحرية ولا يتسامحون مع الاستبداد ويتضامنون "، في إشارة إلى الدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي أنه ينبغي أيضا تكريم أنصار أوكرانيا في الخارج، مضيفا: "الحرية دائما تنتصر."

كانت روسيا غزت جارتها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وبلغت مدة استمرار الحرب نصف عام بالضبط يوم الأربعاء الماضي.

وفي نفس ذلك اليوم احتفلت أوكرانيا أيضا بمرور 31 عاما على الاستقلال.