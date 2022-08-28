 السودان.. 10 ولايات متضررة من كارثة السيول والأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان.. 10 ولايات متضررة من كارثة السيول والأمطار

وكالات
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:51 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:51 ص

أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد الولايات المتضررة من كارثة السيول والأمطار إلى 10 ولايات.

جاء هذا في تصريح صحفي للمفوض العام للعون الإنساني بالإنابة آدم ابراهيم عبدالله، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال إبراهيم إن 4 ولايات جديدة انضمت لقائمة الولايات التي ضربتها الأمطار والسيول ليرتفع عدد الولايات المتضررة إلي 10 ولايات، متوقعا اتساع نطاق الفيضانات والسيول.

ووجه المسؤول السوداني باستخدام المراكب لدخول المناطق التي تعذر الوصول إليها بمحلية المناقل في ولاية الجزيرة.

ورأى أن عملية إسقاط المساعدات عبر الجو بحاجة لمراجعة في العديد من المناطق لا سيما المغمورة بالمياه لتجنب تلف المواد الغذائية مثل الدقيق والسكر وغيرها.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.


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