سفير مصر بجنوب السودان يبحث مع وزيرة الزراعة والأمن الغذائي تعزيز التعاون

بحث سفير مصر في جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، مع جوسفين لاجو، وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان القائمة بأعمال وزير الموارد المائية والري، عددا من موضوعات التعاون الثنائي في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجانبين تبادلا الرؤى حول الموضوعات ذات الصلة بالموارد المائية والري، وأكدا أهمية استمرار تنفيذ هذه المشروعات، خاصةً في ضوء تطلع جنوب السودان لجذب المشروعات الزراعية المشتركة بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين.

وشددت وزيرة الزراعة والأمن الغذائي في جنوب السودان، خلال الاجتماع، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية على المستويين الشعبي والرسمي.

من جهته، نقل السفير عبد القادر الدعوات الموجهة للوزيرة لاجو للمشاركة في عدد من المؤتمرات الإقليمية والإفريقية التي ستقوم مصر باستضافتها خلال الفترة المُقبلة، حيث أعربت الوزيرة الجنوب سودانية عن التطلع لتلبية هذه الدعوات.