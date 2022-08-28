 منسقية معسكرات النازحين واللاجئين تناشد المنظمات الإقليمية والدولية دعم دارفور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منسقية معسكرات النازحين واللاجئين تناشد المنظمات الإقليمية والدولية دعم دارفور

أزمة اللاجئين
أزمة اللاجئين
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 9:12 م

ناشدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، اليوم الأحد، المنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية، والخيريين وأصحاب الضمائر الإنسانية الحية للتوجه إلى معسكرات النازحين في دارفور، ولا سيما معسكر كلمة، وكأس، وزمزم، لتقديم الخدمات الإنسانية الطارئة للمتضررين، وتقديم الدعم اللازم لهم من المواد الغذائية والدوائية والخيام والمشمعات وغيرها.

وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، في بيان اليوم، إن الأمطار الغزيرة والسيول التي حدثت خلال شهر أغسطس الجاري في معسكرات النازحين بدارفور خلفت وراءها أوضاع إنسانية مقلقة للغاية، ولا سيما في معسكر «كلمة» الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية، خاصةً أمطار أيام 23، و25 و26 و27 أغسطس الجاري والتي تسببت في وفاة 3 أطفال، وانهيار أكثر من 200 منزل بصورة كلية، مما أجبر النازحين للجوء إلى المدارس والمساجد.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الأطفال الموجودين في أربعة مراكز للتغذية والتي تديرها منظمتي "الحلايب" في ثلاثة مراكز هي: سنتر1 وسنتر6 وسنتر 8، ومنظمة IMC سنتر 2 إلى جانب وجود 5250 طفل يعانون من سوء تغذية الحاد والمتوسطة والوقائية.

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