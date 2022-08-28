محافظ مطروح يشارك في ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مهرجان الرياضة للجميع

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، في الندوة التثقيفية التي نظمها الاتحاد الرياضي للثقافة الرياضية، بقاعة مكتبة مصر العامة، ضمن فعاليات مهرجان الرياضة للجميع الذى ينظمه الاتحاد المصري للرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد البنان رئيس الاتحاد، وعدد من شباب مراكز شباب قرى حياة كريمة بمطروح، ووطلائع مديرية الشباب والرياضة وفرق شباب "y&y" والتطوع والجوالة.



وأكدت الندوة التثقيفية أهمية إدراك كيفية التعامل مع وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ومخاطرها، بما تمثله كحروب الجيل الرابع، وأهمية التأكد من مصادر المعلومات وحقيقتها قبل نشرها ومدى تاثيرها على المجتمع، وأهمية أن تكون مصدر للطاقة الإيجابية وكيفية التعامل مع الغير من خلال شخصية واعية قادرة على التطوير بالتعلم والتواضع والرغبة في الحصول على المعرفة، وأهمية أن تكون الرياضة أسلوب حياة.



وأوضحت أن مصر تخطو بخطوات غير مسبوقة مع اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وإقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية نحو مسقبل أفضل للوطن بتكاتف الجميع.