تجارب أولية لاستخدام عقار تيكوفيريمات لعلاج جدري القرود في الإنسان

كشفت تقارير حديثة أوردتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه يجري حاليًا الأطباء تجارب أولية لاستخدام عقار "تيكوفيريمات" في علاج الإصابة بجدري القردة في الإنسان، رغم أنه معروف لعلاج الجدري فقط ويتواجد بالولايات المتحدة مخزون يصل 1.7 مليون جرعة.

ذكر تقرير أوردته صحيفة "ساينس إنسايدر" الأمريكية، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم تمنح الموافقة النهائية على استخدام عقار "تيكوفيريمات" لعلاج جدري القردة على نطاق واسع، وأن مرض الجدري لم يتم القضاء عليه نهائيًا ولا يمكن استنزاف المخزون الدوائي الخاص بالجدري بسبب عدم القضاء عليه نهائيًا.

وأضاف التقرير، أن عدم التصريح بالموافقة على استخدام عقار "تيكوفيريمات" أو "تيبوكس" لعلاج جدري القردة يعنى تقييد السماح للأطباء باستخدام العقار إلا بتصريح خاص من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض.

وطالبت المراكز الأمريكية مؤخرًا، الأطباء بملء استمارة بيانات قبل وصف الدواء للمرضى المصابين بجدري القرود بعد أن سجلت الإصابات انتشارًا واسعًا في العديد من الولايات الأمريكية ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 17 ألف حالة حتى الجمعة الماضي.

ويأتي قرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام هذا العقار في علاج جدري القرود بعد ان واجهت الهيئة انتقادات بسبب الاستخدام الطارئ لعقار "الهيدروكسي كلوروكين" في علاج فيروس كورونا، وهو ما لم يثبت فاعليته.

وقال كيفن جريفيس المتحدث باسم المراكز: إنَّها "نشرت توضيحًا حول عملية الحصول على عقار "تيكوفيريمات" أو "تيبوكس"، بعدما علمت بارتباك الأطباء الذين يواجهون صعوباتٍ شديدة في وصف الدواء لمرضاهم بسبب عدم التصريح باستخدامه"، موضحًا أنَّ "يمكن من خلال منشور طبي أو البريد الإلكتروني الذي أُرسِل إلى الأطباء يوضحان أنَّ بإمكان مقدمي خدمات الرعاية الصحية أن يحصلوا على العقار من الوكالة مباشرةً، أو من خلال إدارات الصحة في ولاياتهم، وأن يستكملوا ملء الاستمارات المطلوبة بعد بدء العلاج".