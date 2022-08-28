توزيع أجهزة عرائس لـ100 عروسة بمشاركة مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان "يدوم الفرح" حفل توزيع أجهزة عرائس لعدد 100 عروسة من أبناء محافظة الدقهلية لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة.



وحضر الحفل الذي تخلله عروض فنون شعبية والتنورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي شدد قبل بدء الحفل بعدم تصوير العرائس اثناء عملية التوزيع واكتفى بالجلوس معهم في الحفل ومصافحتهم والتقاط الصور الخاصة معهم بناء على رغبتهم.



جاء ذلك بحضور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ووائل عبد العزيز وكيل تضامن الدقهلية.



وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كل أوجه الدعم للأهالي في مختلف قرى مصر.



وقال المحافظ: "انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة".



وأضاف أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون.



وثمن المحافظ، دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة في تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في مختلف القري المصرية بالإضافة إلي تجهيز العرائس وتوفير الادوات الاساسية لهم.