الكهرباء: حققنا طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أيمن حمزة أن ما حدث في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية يعتبر طفرة غير مسبوقة لم يشهدها من قبل، حيث أنه تحول من فترة مظلمة بها تخفيف للأحمال وعدم قدرة على تلبية الاحتياجات إلى فترة تتسم بوجود وفرة وفائض في الطاقة.

وقال الدكتور أيمن حمزة - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دي إم سي" الفضائية - إنه "وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لايقتصر الاهتمام فقط على جودة الطاقة الكهربائية وزيادة الإنتاج بل أن تكون الخدمات الموجهة للمواطنين خدمات متطورة وعلى أعلى مستوى".

وأضاف أنه بالنسبة لإنتاج الكهرباء تم إدخال أكثر من 30 ألف ميجاوات خلال 6 سنوات وهذا يعتبر إنجازا كبيرا للغاية من ضمنها 3 محطات عملاقة وهي البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، موضحا أن شبكات نقل الكهرباء كان لها دور هام في الربط الكهربائي حيث توجد خطوط ربط بالفعل مع الأردن وليبيا والسودان ويجري العمل على زيادة القدرات الإنتاجية.

وذكر أن هناك مشروع ربط كهربائي يتم تنفيذه حاليًا بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، ويعتبر أكبر خط ربط موجود في المنطقة.

وأوضح أن هناك إجراءات وخطوات إيجابية لربط الكهرباء بين مصر وأوروبا وذلك من خلال الربط مع اليونان خاصة أن أوروبا في احتياج كبير للطاقة بصفة عامة وللطاقة المتجددة بصفة خاصة.