مركز إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم الأمريكي سقوط الإمبراطورية الرومانية الثلاثاء المقبل

يُنظم مركز الحرية للإبداع في مقره بوسط الإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، يوم الثلاثاء المقبل، عرضا خاصا للفيلم الأمريكي "سقوط الإمبراطورية الرومانية"، ضمن فعاليات عروض نادي الحرية السينمائي.

والفيلم مقتبس من سلسلة المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون "تاريخ ضعف وسقوط الإمبراطورية الرومانية"، وتدور أحداثه حول بداية الفساد الذي أدى لزوال الإمبراطورية الرومانية، ويتعامل الفيلم مع مشكلة الخلافة الإمبراطورية، ويفحص العلاقة بين الأب والابن على خلفية السياسة الإمبراطورية.

والفيلم صدر عام 1964 من إخراج أنتوني مان، وإنتاج صموئيل برونستون، وسيناريو بن برزمان، وباسيليو فرانشينا، وفيليب يوردان، وموسيقى ديميتري تيومكين، وبطولة صوفيا لورين، وستيفن بويد، وعمر الشريف، واليم جينيس، وجيمس ماسون، وكريستوفر بلامر، وميل فيرير.

ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد الفني محمد كمال؛ لمناقشته مع الجمهور.