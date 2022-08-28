 سوريا تعرب عن بالغ أسفها إثر الفيضانات والسيول التي شهدتها مناطق في باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تعرب عن بالغ أسفها إثر الفيضانات والسيول التي شهدتها مناطق في باكستان

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:30 ص

أعربت سوريا عن بالغ الأسف إثر الفيضانات والسيول التي شهدتها بعض المناطق في باكستان.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - اليوم الأحد، إن سوريا تدعو المجتمع الدولي للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء وكبار السن الذين ضربتهم هذه الفيضانات".

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، حالة الطوارئ واستدعاء الجيش الباكستاني لمواجهة السيول، مشيرا إلى أن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء باكستان.


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