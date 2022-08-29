تركيا تهدف إلى زيادة صادرات العسل إلى 50 مليون دولار سنويا

قال مصدرون اليوم الأحد إن صادرات تركيا من العسل تجاوزت قيمتها 41 مليون دولار خلال العام الماضي.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، قال بدري جيريت، رئيس اتحاد مصدري المنتجات المائية والحيوانية في منطقة إيجة غربي تركيا، إن صادرات العسل زادت بنسبة 65% خلال آخر عام، لتصل قيمتها إلى 8ر41 مليون دولار، مشيرا إلى أن البلاد تهدف إلى بلوغ الرقم إلى 50 مليون دولار سنويا.

وقال جيريت على هامش مؤتمر ابيمونديا الدولي لتربية النحل في اسطنبول إن تركيا تنتج 92% من إجمالي عسل الصنوبر في العالم، وتحتل المركز الثاني عالميا في الانتاج الإجمالي للعسل.