الحكومة الكورية الجنوبية تلزم الشركات المصنعة للسجائر بوضع تحذيرات أكثر قوة على العبوات

قالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنه سيتم إلزام الشركات المصنعة للسجائر بوضع تحذيرات صحية أكثر قوة على علب السجائر ابتداء من أواخر شهر ديسمبر المقبل وفقا للائحة حكومية جديدة.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الوزارة تعتزم توزيع كتيب محدث لوضع تحذيرات صحية على علب السجائر غدا الاثنين، وذلك كإجراء لاحق لمراجعة لوائح قطاع التبغ التي تم تمريرها في يونيو الماضي.



ومن المقرر أن تدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في 23 ديسمبر المقبل.



وينص الكتيب على أنه على الشركات وضع مزيد من الرسومات التحذيرية على علب السجائر. على سبيل المثال، تحذير بشأن التدخين السلبي يتضمن صورة لمولود يقوم بالرضاعة من زجاحة معبأة بأعقاب السجائر.