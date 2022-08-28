 وزير الطاقة السريلانكي: تلقينا مقترحات من 24 شركة أجنبية لتوزيع المنتجات النفطية - بوابة الشروق
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وزير الطاقة السريلانكي: تلقينا مقترحات من 24 شركة أجنبية لتوزيع المنتجات النفطية

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:07 ص

قال وزير الطاقة السريلانكي كانشانا ويجيسيكيرا، إن بلاده تلقت مقترحات من 24 شركة أجنبية، لاستيراد المنتجات النفطية وتوزيعها وبيعها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن ويجيسيكيرا قوله على موقع "تويتر"، إن هناك كيانات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة وماليزيا والنرويج والفلبين، أعربت عن اهتمامها بتوزيع الوقود وبيعه في سريلانكا.

وقال إن لجنة سوف تقييم المقترحات في غضون ستة أسابيع.

يذكر أن سريلانكا تعتبر واحدة من دول جنوب آسيا التي تعاني من أزمة طاقة غير مسبوقة أدت إلى احتجاجات في أنحاء البلاد.


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