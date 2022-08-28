شوقي غريب ينتظر نقطة النجاة من مباراة المصري بالدوري

ينتظر فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، مباراة المصري البورسعيدي بفارغ الصبر من أجل حسم استمراره في الدوري الممتاز.

ويحتاج المقاولون لنقطة واحدة من مباراة المصري التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري العام.

ويعيش المقاولون تحت قيادة شوقي غريب، حالة من الانتفاضة في الأسابيع الأخيرة، حيث جمع 10 نقاط ثمينة خلال آخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.

وفي حال خروج المقاولون بنقطة من مباراة المصري سيحتل المركز الـ 14 برصيد 35 نقطة.

ويمتلك المقاولون العرب أفضلية المواجهات المباشرة مع الجونة، حيث حال فوز الجونة وتعادل المقاولون سيتساوى الفريقان فى عدد النقاط 36 ولكن سيهبط الجونة، لأن المقاولون فاز على الجونة فى مباراة وتعادل فى أخرى.