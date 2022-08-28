وتضمن البرنامج محاضرة لتوعية الأطفال بأهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، وألعابا تفاعلية للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، ومسرح عرائس، إلى جانب ورش رسم وتلوين، وحكى قصص قصيرة، وفقرة عزف على الآلات الموسيقية تحت إشراف الفنانة نجلاء فتحي مدير بيت القباري.

ومن ناحية أخرى، نظم فرع ثقافة الإسكندرية، ورشة لتصميم وتنفيذ وحدة إضاءة بالأركيت، مع المدربة آلاء عبد الهادي، ضمن نشاط نادي المرأة بقصر ثقافة الأنفوشي.

كما نظم الفرع أمسية شعرية لمناقشة أعمال أعضاء نادي أدب القباري، بقصر ثقافة الشاطبي، بمشاركة الدكتورة منال يمني مدير الشئون الثقافية بالفرع، والشعراء أحمد عواد، وعبد الهادي شعلان، ورضا أنور، ومها أحمد.