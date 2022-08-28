أوروبا على حافة الاضطرابات بسبب أزمة الطاقة وارتباك الحكومات

الساسة الأوروبيون يخصصون 280 مليار يورو لتخفيف آلام ارتفاع الأسعار «لكنها لا تكفى»

المنطقة تواجه خطر الركود والفشل فى احتواء أزمة الطاقة يُنذر باضطرابات اجتماعية وسياسية

خصص الساسة الأوروبيون نحو 280 مليار يورو، لتخفيف آلام ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمستهلكين، لكن ضخامة الأزمة تُعرض المساعدات لخطر التضاؤل، ففى ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وتعطل محطات الطاقة، ارتفعت أسعار الطاقة بالجملة لأكثر من 10 أضعاف متوسطها الموسمى خلال الخمسة أعوام الماضية.

وتصاعدت التوترات مع استعداد موسكو لإغلاق خط أنابيب «نورد ستريم» الرئيسى، الأربعاء الماضى، لإنجاز عمليات الصيانة، ما أثار المخاوف بشأن توقف طويل الأجل من شأنه تهديد جهود تأمين الاحتياطيات الكافية للشتاء، بحسب اقتصاد الشرق-بلومبرج.

وركزت حكومات القارة جهودها الأساسية على خفض فواتير الطاقة، وهو نهج قد لا يطغى عليه ارتفاع الأسعار فحسب، بل قد يُفاقم الأزمة أيضا، كما أن هناك برامج مثل خفض الضرائب على الغاز فى ألمانيا، ودعم التدفئة فى بولندا دون قيود على مستويات الدخل أو كفاءة الطاقة ستدعم على الأرجح الطلب، بدلا من كبح جماحه.

قالت جوانا ماكوفياك بانديرا، رئيسة مركز أبحاث «فورم إنرجى»، إن «الأمر يشبه إخماد النيران بالبنزين.. نحن لم نصل إلى قاع الأزمة حتى الآن».

وربما يعقد وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى اجتماعا طارئا لمناقشة ارتفاع الأسعار فى أسواق الطاقة، فى ظل حديث القادة بنبرة أكثر إلحاحا.

وتدرس جمهورية التشيك، التى تتولى الرئاسة بالتناوب للكتلة، دعوة الدول الأعضاء لاجتماع لمناقشة فكرة تحديد سقف لأسعار الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلا عن وزير الصناعة جوزيف سيكيلا.

وحتى الآن، تخاطر الاستجابة السياسية باستنزاف الموارد المالية للمنطقة ورفع التضخم بشكل أكثر مع تعثر الاقتصادات، وهذا قد يضغط على دافعى الضرائب لدفع الفاتورة للتمتع بمزيد من الدعم، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار على الأقل خلال العام المقبل.

فى المملكة المتحدة وحدها، ستتكلف الحكومة نحو 110 مليارات جنيه إسترلينى حتى عام 2023 بسبب تغطية تكاليف الطاقة الإضافية، وفقا لدراسة أجراها معهد الحكومة (Institute for Government).

ويتعين على السلطات تركيز الدعم فقط على المواطنين الأكثر ضعفا وتعزيز الاستثمار فى تدابير الكفاءة للشركات والمستهلكين الأكثر ثراءً، بدلا من توزيع الأموال على نطاق واسع، بحسب بيتر فيس، وهو مسئول سابق رفيع المستوى فى الاتحاد الأوروبى.

وعلى الرغم من أن سياسات مثل خطة اليونان لتغطية 94% من الزيادة فى فواتير الكهرباء فى سبتمبر يسهل ترويجها للناخبين، فإن خفض الاستهلاك يتطلب خيارات لا تحظى بشعبية، لكن قد توجد قلة من البدائل.

وفى إسبانيا ناقش المُشرعون إحدى المبادرات القانونية النادرة فى أوروبا للحد من الاستهلاك الخميس الماضى، وتنص القواعد على أنه لن يُسمح لمعظم الشركات بتبريد مساحاتها الداخلية عند درجة حرارة أقل من 27 درجة مئوية فى الصيف، أو التدفئة فوق 19 درجة مئوية فى الشتاء.

وتم وضع هذه السياسة بموجب مرسوم من رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز الشهر الماضى، لكنها تتطلب موافقة البرلمان لتصبح قانونا. ويعتزم حزب المعارضة الرئيسى معارضة مشروع القانون الذى يتضمن قيودا على الإضاءة الخارجية، واصفا إياه بأنه عبثى ويهدد السياحة والسلامة العامة، ورغم أن الحزب ليس له حق التصويت لعرقلة الإجراء، إلا أنه يزيد من المخاطر بالنسبة للائتلاف الحاكم.

وبدلا من وضع تشريع لخفض الاستهلاك، يناشد قادة أوروبا بشكل أساسى الأفراد للتضامن ويوصون باتخاذ إجراءات طوعية مثل خفض منظمات الحرارة والاستحمام بماء بارد، وفى وقت قصير.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى بداية اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضى: «حريتنا، ونظامنا القائم على الحرية له تكلفة.. وقد يستلزم الأمر تقديم تضحيات عندما نحتاج إلى الدفاع عن النظام فى بعض الأحيان».

ورغم أن حكومة فرنسا خصصت سريعا عشرات المليارات من اليورو لحماية الأسر والشركات، فإنها بدأت مؤخرا محادثات مع سلطات محلية ومجموعات تجارية بشأن خطة تستهدف خفض الطلب بنسبة 10% على مدى عامين.

وتشير الاستجابة لأزمة الطاقة إلى المشهد السياسى غير المستقر فى المنطقة، إذ يفتقر قادة عدة للدعم اللازم لاتخاذ قرارات صعبة، فقد خسر «ماكرون« أغلبيته المطلقة فى الجمعية الوطنية، وتراجع حزب المستشار أولاف شولتس للمركز الثالث فى استطلاعات الرأى الألمانية، وتنتظر إيطاليا انتخابات مبكرة بعد تخلى الحلفاء عن رئيس الوزراء ماريو دراغى، كما يختار المحافظون البريطانيون خليفة بوريس جونسون.

ومع توجه المنطقة بالفعل نحو الركود، يهدد الفشل فى احتواء أزمة الطاقة بإثارة اضطرابات اجتماعية وسياسية إذا أدت أزمة الإمدادات إلى انقطاع الكهرباء وبرودة المنازل هذا الشتاء، كما أنه قد يضعف الدعم العام للتحركات الرامية لمعاقبة الكرملين على حربه فى أوكرانيا.

وفى بولندا، حيث كانت الحكومة من أكثر الداعمين لجهود كييف لصد القوات الروسية، يلقى 34% من الناخبين باللوم على الحكومة الحالية فى ارتفاع التكاليف، بحسب استطلاع أجرته «يونايتد سيرفيس» الشهر الماضى.

ومن المقرر أن يصبح برنامج الدعم الفاشل مشكلة فى الاقتراع المقبل فى الدنمارك، فقد اضطرت حكومة رئيسة الوزراء ميتى فريدريكسن التحقيق فى سبب حصول بعض الأشخاص على منحة قدرها 6000 كرونة (800 دولار) دون أن يكونوا مؤهلين لها، بينما عاد السكان المؤهلون بأيادٍ خالية.

وكانت صعوبات تخفيف قيود الإمداد واضحة فى النمسا، إذ وقعت خطط إحياء مصنع فحم متعثر فى حالة فوضى، ورفضت أحزاب المعارضة الإجراء حتى تضمن الحكومة أن دافعى الضرائب لن يتحملوا تكاليف إضافية لهذه الخطوة.

وبصرف النظر عن جهود إسبانيا، بدأت ألمانيا أيضا فى معالجة قضايا الطلب، ووافق مجلس الوزراء الألمانى برئاسة شولتس، الأربعاء الماضى، على تدابير تستهدف خفض استهلاك الغاز بمقدار الخمس فى فصلى الخريف والشتاء.

هذه التحركات تشمل حظر تدفئة حمامات السباحة الخاصة وإلغاء تدفئة بعض المناطق فى المبانى العامة وخفض الحد الأدنى لدرجة حرارة المكاتب إلى 19 درجة مئوية.