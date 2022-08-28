التحقيق مع 4 رجال شرطة ألمان بتهمة محو مقطع فيديو يصور تعاملهم مع مشاغب

يحقق الادعاء العام الألماني مع أربعة أفراد من الشرطة بتهمة الإكراه وذلك بعد عملية قامت بها الشرطة في منطقة ريكلنيجهاوزن غربي البلاد ومات في أعقابها أحد مثيري الشغب.

وقال الادعاء العام في مدينة بوخوم اليوم الأحد إن هناك اشتباها مبدئيا أن أفراد الشرطة حاولوا بعد المهمة التأثير على متفرجين كانوا يصورون تعامل الشرطة مع مثير الشغب مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة على الأقل محا فيه أفراد الشرطة مقطع فيديو على هاتف أحد الشهود، وذكر الادعاء أن هذا الفعل يستوفي الاشتباه الأولي في واقعة الإكراه.

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، ولم يتسن الاستفسار سواء لدى الادعاء أو الشرطة القائمة بالتحقيقات في مدينة دورتموند.

كانت الواقعة التي حدثت في السابع من آب/أغسطس الجاري احتلت عناوين الصحف في كل أنحاء ألمانيا، وكان الرجل الذي قيل إنه كان يثير الشغب في أحد المساكن فقد وعيه أثناء أثناء عملية الشرطة ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى في وقت لاحق.

وكانت الشرطة أعلنت آنذاك أن الرجل/39 عاما/ أبدى مقاومة كبيرة الأمر الذي جعل قوة الشرطة تستخدم معه رذاذ الفلفل.

وجرى التحقيق مع أفراد الشرطة الثمانية الذين شاركوا في المهمة بتهمة إحداث إصابة بدنية في الرجل.

وكتب الادعاء العام اليوم أن سبب وفاة الرجل لا يزال غير معروف حتى بعد تشريح جثته، لافتا إلى أن التشريح أظهر أن الرجل كان تحت تأثير قوي للمخدرات.

وحسب الشرطة، كان هناك نحو 150 شخصا فضوليا يتابعون عملية الشرطة والكثير منهم كان يصور الحدث بالهواتف المحمولة، وكتب الادعاء عن اشتباه الإكراه:" حسب وضع التحقيقات الحالي هناك مؤشرات تفيد بأن أفراد الشرطة المشاركين في المهمة شاهدوا تسجيلات الأفلام الموجودة على هواتف الشهود في أعقاب الإجراءات الشرطية مباشرة وأنه من المحتمل أنهم قد محوا هذه التسجيلات في حالة واحدة على الأقل".

وأعلن الادعاء أنه كلف شركة متخصصة خارجية بإعادة الفيديوهات التي يُحْتَمَل أنه تم محوها من على الهواتف، كما دعا المحققون الشهود الآخرين لتقديم إفادتهم إلى الشرطة.

يذكر أن شرطة دورتموند هي التي تحقق في الواقعة لأسباب تتعلق بالحيادية، بينما تقوم شرطة ريكلنيجهاوزن في الوقت نفسه بالتحقيق في واقعة قتل الشرطة لمراهق/16 عاما/ في مدينة دورتموند. وقد قوبلت هذه الاختصاصات المتقاطعة بانتقادات من جهات مختلفة في الفترة الأخيرة.