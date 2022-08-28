إيران: محادثات إحياء الاتفاق النووي ستمتد إلى الشهر المقبل

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قالت إيران إن عملية الشد والجذب المتبادل مع الولايات المتحدة بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي سوف تمتد إلى الشهر المقبل.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أفاد موقع نور نيوز الحكومي الإيراني في تغريدة على تويتر اليوم الأحد بأن الجمهورية الإسلامية سوف تستغرق "على الأقل" حتى الثاني من سبتمبر للرد على تعليقات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وثيقة صاغها الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ اتفاق عام 2015.

وأفاد نور نيوز، الذي ينحاز بشكل وثيق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن طهران تواصل "مراجعة رد الولايات المتحدة بعناية" عبر الاستعانة بخبراء.