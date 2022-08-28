الأمم المتحدة: مخيم الزعتري أسهم في إنقاذ أرواح آلاف من السوريين

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن مخيم الزعتري يعد أكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط وأحد أكبر المخيمات في العالم ورمزا لأزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها، مشيرة إلى أنه أسهم في إنقاذ آلاف الأرواح، وتوفير فرص اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تحيي وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا اللاجئين هذه الأيام الذكرى العاشرة لإنشاء مخيم الزعتري في الأردن، والذي يعد موطنا مؤقتاً لنحو 80 ألف لاجئ سوري.

وحسب إحصاءات مفوضية اللاجئين، يضم المخيم الآن 32 مدرسة و58 مركزا مجتمعيا وثمانية مرافق صحية تعمل جنبا إلى جنب مع الدفاع المدني والشرطة المحلية.

ودعت مفوضية شؤون اللاجئين جميع الجهات الفاعلة إلى العمل معا لإيجاد حلول طويلة الأجل لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه، ودعم قدرتهم على التكيف إلى حين التوصل إلى حلول لهم.