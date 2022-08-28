يتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2022، حتى يتمكنوا من الوصول إلى بطاقة الترشيح النهائي للكلية التي تم قبولهم بها سواء كان تم التحويل إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة.

بدأت مرحلة تقليل الاغتراب يوم السبت الموافق 27 أغسطس، على أن يستمر التقديم لمدة 5 أيام متتالية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك معامل الحاسب الآلي الموجودة في الجامعات المختلفة، والتي تستقبل الطلاب من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا على مدار فترة التقديم.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وتنتهي مرحلة تقليل الاغتراب الجارية في الجامعات المختلفة يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري، لتسيطر حالة من الترقب على الطلاب وأولياء الأمور حتى ظهور نتيجة تقليل الاغتراب.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب بعد ساعات من إعلان غلق باب التسجيل، في الموعد الذي يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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هذا وتجرى عملية التحويل إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة للمرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للقواعد والشروط المعلنة من قبل الوزارة.

كما تظهر النتيجة ليحصل الطالب على بطاقة الترشيح النهائية التي لم يتم التعديل عليها مرة أخرى، ومن ثم يتم البدء في تجهيز أوراق التقديم إلى الكلية التي تم قبولك بها.

تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية 2022

ويستطيع طالب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2022، للتحويل إلى كلية أخرى مع الإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها على رأسها اجتياز اختبار القدرات، على أن يتم المفاضلة بين الطلاب عن طريق مجموع الثانوية العامة.