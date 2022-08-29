باشاغا يحمل الدبيبة مسؤولية اشتباكات طرابلس

ألقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحى باشاغا، الأحد، مسؤولية الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس وما نتج عنها من ضحايا، على عاتق رئيس الحكومة المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة.

وقال باشاغا، في بيان، "نؤكد أن المدعو عبد الحميد الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة، ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نُهبت، ومسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة، وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين، ومبدأ التداول السلمي على السلطة"، بحسب الشرق للأخبار.