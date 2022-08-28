 إزالة 5 تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في الفيوم - بوابة الشروق
الأحد 28 أغسطس 2022 11:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
النتـائـج تصويت

إزالة 5 تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في الفيوم

مصطفى فرغلي
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 11:29 ص
أكد المهندس علي مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم، استمرار حملات إزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية وقوات الشرطة، وتم إزالة 5 حالات تعدِ بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأوضح "مسعد"، أنه تم توجيه على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية بالمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية وتشديد المتابعة الميدانية والحملات خاصة أثناء الإجازات الرسمية.

وأشار إلى أن الإدارة الزراعية لمركز ومدينة الفيوم بالاشتراك مع مجلس المدينة، تمكنت من تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بضواحي المركز وبلغ عددهم 5 حالات تعدِ على الأرض الزراعية على مساحة 5 قراريط و6 أسهم عبارة عن أسوار بارتفاع 3 أمتار وحفر أساسات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك