إزالة 5 تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في الفيوم

أكد المهندس علي مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم، استمرار حملات إزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية وقوات الشرطة، وتم إزالة 5 حالات تعدِ بالبناء على الأراضي الزراعية.



وأوضح "مسعد"، أنه تم توجيه على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية بالمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية وتشديد المتابعة الميدانية والحملات خاصة أثناء الإجازات الرسمية.



وأشار إلى أن الإدارة الزراعية لمركز ومدينة الفيوم بالاشتراك مع مجلس المدينة، تمكنت من تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بضواحي المركز وبلغ عددهم 5 حالات تعدِ على الأرض الزراعية على مساحة 5 قراريط و6 أسهم عبارة عن أسوار بارتفاع 3 أمتار وحفر أساسات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.