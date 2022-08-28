أزمة في بريطانيا تهدد بطرد 50 ألف لاجئ أوكراني

قالت صحيفة جارديان البريطانية، إن 50 ألفا من اللاجئين الأوكرانين في بريطانيا يواجهون خطر عدم حصولهم على مأوى في العام المقبل.



وأضافت أنه تم تحذير الحكومة من المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق.



وأشارت إلى أن برنامج "منازل لأوكرانيا"، الذي يساعد النازحين في الحصول على سكن في المملكة المتحدة، قد يتم تقليصه قريبا، حيث تنتهي فترة الستة أشهر الأولى لإيواء اللاجئين، دون تزويدهم بشقق جديدة.



وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن الاستجابة البطيئة للحكومة البريطانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في البلاد.



ووفقً للمعلومات الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير إلى 5 يوليو، حوالي 8.8 مليون شخص.